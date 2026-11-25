Mené 1-0 à la mi-temps à domicile par le PSV, le Real Madrid a tout renversé en deuxième période. Une victoire spectaculaire 5 buts à 1 acquise notamment grâce à l’entrée fracassante de Jude Bellingham (1 but, 1 passe décisive), ainsi qu’au doublé (et une passe décisive) de Kylian Mbappé.

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Élu homme du match par l’UEFA à l’issue de la rencontre, Mbappé a eu une attention toute particulière envers Vinícius Júnior, buteur lui aussi hier soir, pour la première fois depuis trois mois. À l’heure où le Brésilien traverse une période plus que difficile, le capitaine de l’équipe de France est allé appeler l’international auriverde afin de lui céder son trophée d’homme du match et de prendre la pose ensemble.