La liste de l’Argentine sans Mastantuono mais avec Barco, Balerdi et Rulli

Lionel Scaloni a communiqué sa dernière liste avant celle de la Coupe du Monde en juin prochain où il s’agira de défendre le titre acquis au Qatar il y a bientôt 4 ans. Pas de Finalissima au programme finalement, en raison de la guerre entre l’Iran et les États-Unis et ses alliés, puisque ce match devait avoir lieu au Qatar mais un possible match à domicile face au Guatemala.

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Il s’agira probablement de la dernière de Leo Messi à domicile avec l’Albiceleste. Le joueur de l’Inter Miami a bien été convoqué tout comme les cadres que sont Julian Alvarez, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes ou encore Nicolas Otamendi. Des joueurs de Ligue 1 sont également présents à l’instar des Marseillais Leo Balerdi et Geronimo Rulli, du Lyonnais Nicolas Tagliafico et du Strasbourgeois Valentin Barco. Pas de trace de Joaquín Panichelli en revanche, ni de Franco Mastantuono, le joueur du Real Madrid.