Menu Rechercher
Commenter 41
CDM

La liste de l’Argentine sans Mastantuono mais avec Barco, Balerdi et Rulli

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lionel Messi avec l'Argentine @Maxppp

Lionel Scaloni a communiqué sa dernière liste avant celle de la Coupe du Monde en juin prochain où il s’agira de défendre le titre acquis au Qatar il y a bientôt 4 ans. Pas de Finalissima au programme finalement, en raison de la guerre entre l’Iran et les États-Unis et ses alliés, puisque ce match devait avoir lieu au Qatar mais un possible match à domicile face au Guatemala.

La suite après cette publicité
🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐
#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.

¡Vamos Argentina! 🇦🇷
Voir sur X

Il s’agira probablement de la dernière de Leo Messi à domicile avec l’Albiceleste. Le joueur de l’Inter Miami a bien été convoqué tout comme les cadres que sont Julian Alvarez, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes ou encore Nicolas Otamendi. Des joueurs de Ligue 1 sont également présents à l’instar des Marseillais Leo Balerdi et Geronimo Rulli, du Lyonnais Nicolas Tagliafico et du Strasbourgeois Valentin Barco. Pas de trace de Joaquín Panichelli en revanche, ni de Franco Mastantuono, le joueur du Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Matchs Amicaux
Argentine
Lionel Messi
Franco Mastantuono
Leonardo Balerdi

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
Franco Mastantuono Franco Mastantuono
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier