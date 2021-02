La nouvelle offre de Man City à Lionel Messi

Alors qu’on ne sait toujours pas où jouera Lionel Messi la saison prochaine, les prétendants s’activent pour récupérer la Pulga. Depuis plusieurs mois, le PSG et Manchester City s’affrontent pour tenter d'attitrer l’international argentin dont le contrat expire en juin prochain. Pendant que l’on parle avec insistance d’une avance pour Paris, il semblerait que l’offre faite par les Skyblues soit désormais réduite.

En effet, selon les informations du Sun, le club anglais aurait baissé son offre de base de 600 millions d’euros, à 430 millions désormais. Une proposition revue à la baisse notamment à cause de la situation financière actuelle, et au regard du fait que le contrat du sextuple Ballon d’or se termine dans quelques mois à peine. Les dirigeants du City Football Group souhaiteraient voir jouer Messi en Premier League pendant deux ans, avant qu'il ne rejoigne la franchise de MLS New York City, pour y finir sa carrière.