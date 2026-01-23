Le troll de Nice après sa première victoire depuis 3 ans en Coupe d’Europe

Nice est enfin sorti vainqueur d’un match de Coupe d’Europe lors de cette saison 2025-26 ! En effet, les Niçois l’ont emporté brillamment face à Go Ahead Eagles hier soir en Ligue Europa (3-1) sous les ordres de Claude Puel. Une émotion particulière pour tout un peuple qui attendait cela depuis trois longues années. Cette rencontre n’a évidemment pas été ordinaire pour les supporters, ce qui a fait réagir la toile.

«Messieurs dames, il est temps de descendre du train. Désolé », a posté le club sur son compte X en réponse à un tweet de la Fédération française de la lose, un compte qui rend hommage avec humour et ironie à la France qui perd. Nice en était devenu l’un des grands ambassadeurs avec sa série de 18 matchs sans victoires en Europe.