Newcastle : Tottenham envoie 100 M€ pour Sandro Tonali !

Décidément, les patrons de Tottenham font tout pour régaler Roberto De Zerbi sur le mercato. Les Spurs lâchent en effet des sommes folles pour étoffer leur équipe. Hier, ils ont finalisé le dossier Mateus Fernandes en échange de 98 M€.

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Tottenham, Tonali sempre più vicino

Rilancio Spurs da 100 milioni di euro#SkySport #SkyCalciomercato — skysport (@SkySport) July 1, 2026

Ce mardi, Sky Italie annonce que les Londoniens ont revu leur offre à la hausse pour Sandro Tonali. Après avoir mis 92 M€ sur la table pour arracher le milieu italien de 26 ans à Newcastle, Tottenham est revenu avec une nouvelle offre de 100 M€. Pour rappel, les Magpies avaient recruté le Transalpin pour 60 M€ en 2023.