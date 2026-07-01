Premier League
Newcastle : Tottenham envoie 100 M€ pour Sandro Tonali !
1 min.
@Maxppp
Décidément, les patrons de Tottenham font tout pour régaler Roberto De Zerbi sur le mercato. Les Spurs lâchent en effet des sommes folles pour étoffer leur équipe. Hier, ils ont finalisé le dossier Mateus Fernandes en échange de 98 M€.
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ULTIM'ORA MERCATO— skysport (@SkySport) July 1, 2026
Tottenham, Tonali sempre più vicino
Rilancio Spurs da 100 milioni di euro#SkySport #SkyCalciomercato
Ce mardi, Sky Italie annonce que les Londoniens ont revu leur offre à la hausse pour Sandro Tonali. Après avoir mis 92 M€ sur la table pour arracher le milieu italien de 26 ans à Newcastle, Tottenham est revenu avec une nouvelle offre de 100 M€. Pour rappel, les Magpies avaient recruté le Transalpin pour 60 M€ en 2023.
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