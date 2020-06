Denis Bouanga joueur de l'année à Saint-Etienne

Naviguant entre le décevant et le catastrophique cette saison, l'effectif de l'AS Saint-Etienne n'a pas démontré son plus beau visage avec une triste dix-septième place. Cependant un homme est largement sorti du lot, la recrue Denis Bouanga. Le polyvalent ailier gabonais de 25 ans arrivé de Nîmes a maintenu le navire à flot avec 12 buts et 5 passes décisives en 35 matches.

La suite après cette publicité

Un apport qui a été récompensé. En effet, il a été élu par les supporters comme le meilleur joueur des Verts cette saison récoltant 69% des suffrages. Il succède ainsi à Rémy Cabella lauréat la saison dernière. Wesley Fofana (19 ans) a récolté de son côté 48% des suffrages dans la catégorie meilleur espoir où il a été sacré.