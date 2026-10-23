« Respectez ce club » : le cri du cœur de Michael Carrick face à la crise de Manchester United

Quand la chute de Manchester United s’arrêtera-t-elle ? Michael Carrick aimerait sans doute avoir la réponse, mais pour le moment, l’ancien milieu des Red Devils n’a pas trouvé la solution. Mercredi soir, le club mancunien a été surclassé par une très belle équipe de Côme (4-1) en Ligue des Champions, concédant ainsi sa cinquième défaite en 11 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Une situation aussi inquiétante qu’exaspérante pour le microcosme mancunien, à l’image de Bruno Fernandes, qui avait alerté sur la situation de United et sur la tactique de son entraîneur après la rencontre, huit jours après la sortie polémique de Lisandro Martínez à la suite du revers contre l’Atlético de Madrid (2-0). Dans ce contexte, la position de Carrick s’est davantage fragilisée et le technicien anglais est plus que jamais sur la sellette.

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À 48 heures du match face à Bournemouth en Premier League, l’entraîneur de 45 ans a pris la parole devant les journalistes. Avant même la première question posée, Carrick a livré un constat lucide de la situation préoccupante de son club. « Je voudrais juste dire quelques mots, car je pense que c’est important… Ces derniers temps, ça ne s’est pas très bien passé pour nous. J’accepte la situation que nous traversons actuellement. Il y a eu une période où j’étais satisfait de ce que nous faisions avec l’équipe, mais nous traversons désormais une mauvaise passe. C’était vraiment inacceptable de notre part de jouer comme ça. Voir les supporters ressentir ce que nous ressentions tous, ça a été un moment difficile. C’est ma responsabilité d’aligner sur le terrain une équipe capable d’assumer ses responsabilités. Nos supporters sont d’une importance capitale. Nous devons reconnaître que nous n’avons pas été à la hauteur, les valeurs de ce club ont été bafouées pendant de très nombreuses années… »

« Je suis sûr à 100 % de pouvoir renverser la situation »

« Ce club possède une résilience, qu’il s’agisse de rebondir… C’est ancré. Manchester United est toujours plus grand que n’importe quel individu », a-t-il poursuivi avant d’évoquer certaines légendes de MU, comme Ryan Giggs, Wayne Rooney ou encore Sir Alex Ferguson. « Nous allons continuer à insuffler cela au sein du groupe. Pour l’instant, ça ne s’est pas bien passé, et nous devons montrer ce que cela signifie. Je n’ai pas le droit d’être ici. Nous ne pouvons pas nous sentir en droit d’être ici. Je suis pleinement conscient qu’il faut travailler dur et s’investir pour le club. Il est important que nous soyons à la hauteur de cela. Nos supporters doivent le ressentir. Nous allons nous en sortir. Respectez ce club de football. »

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Une fois la conférence de presse lancée, l’homme aux 449 matchs disputés avec United a été interrogé sur son avenir. D’autant plus que les noms d’Antonio Conte (avant son démenti), Julian Nagelsmann et Eddie Howe sont ressortis ces derniers jours pour prendre sa succession. « Nous avons discuté, les échanges sont permanents. Une réaction (est attendue) de ma part. Notre responsabilité est de montrer la voie. Je tiendrai ce parapluie pour me mouiller moi-même, afin que tout le monde reste au sec. Je suis sûr à 100 % de pouvoir renverser la situation », a-t-il confié, malgré cette atmosphère douloureuse qui entoure le club mancunien.

« Ça fait terriblement mal, mais ça ne m’arrête pas. On en veut encore plus. On a l’impression que le chemin est encore long, mais il suffit de peu pour renverser la situation. On a un match très difficile dimanche. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Si vous ne partagez pas mon état d’esprit, vous n’êtes pas à votre place ici. » Malgré la pression grandissante et les résultats inquiétants, Michael Carrick reste persuadé de pouvoir changer la donne, même si une défaite à Bournemouth pourrait sonner le glas de son aventure à United.