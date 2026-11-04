Décès de Jesús de Miguel : un coéquipier prend la défense d’Owono

Le football espagnol est sous le choc après le décès de Jesús de Miguel, à la suite d’un choc avec le gardien du FC Andorre, Owono. Présent sur la pelouse au moment des faits, Lautaro Spatz a publié un long message sur Instagram pour rendre hommage au joueur disparu et apporter son soutien à son coéquipier. « Il y a des moments où le football n’a plus aucun sens. Des moments qui vous marquent à jamais et qui vous font prendre conscience de la fragilité de la vie », a écrit le défenseur andorran. Encore bouleversé, il a tenu à adresser ses condoléances à la famille et aux proches de Jesús de Miguel, ainsi qu’aux supporters de Tenerife. « Depuis hier, tout l’effectif du FC Andorre est sous le choc, anéanti et profondément affecté par ce qui s’est passé. C’est une tragédie que nous n’aurions jamais imaginée vivre sur un terrain de football », a-t-il ajouté.

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Lautaro Spatz a également souhaité défendre Owono, dont le choc avec l’attaquant de Tenerife a eu des conséquences dramatiques. Le défenseur insiste sur l’état émotionnel de son partenaire, qu’il connaît personnellement. « Ceux qui connaissent Owono savent quel genre de personne il est, à quel point il souffre actuellement et qu’il n’aurait jamais eu l’intention de faire du mal à qui que ce soit », a-t-il assuré. Pour Spatz, ce drame rappelle que certaines actions de jeu, aussi involontaires soient-elles, peuvent avoir des conséquences terribles. « Dans le football, il existe des actions fortuites, mais personne ne peut imaginer que l’une d’elles puisse se terminer de manière aussi tragique », a-t-il poursuivi. Le joueur de 25 ans a conclu son message en appelant au respect et à la solidarité envers toutes les personnes touchées. « Aujourd’hui, le football n’a aucune importance. Il ne reste qu’à accompagner ceux qui souffrent et à envoyer toute notre force à la famille. Repose en paix, Demi. »