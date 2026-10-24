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Ligue 1

Lens : Florian Thauvin fait mieux que Messi et Neymar

Par Valentin Feuillette
1 min.
Florian Thauvin celèbre un but avec Lens @Maxppp
Lens 2-1 Paris FC
winamax
1 2.40 N 3.50 2 2.55 1er pari remboursé

Florian Thauvin affole les compteurs en Ligue 1. Face au Paris FC, l’ailier du RC Lens a délivré sa huitième passe décisive de la saison après seulement huit journées de championnat. Un total historique sur les 20 dernières années, puisque l’international français fait mieux que Lionel Messi et Neymar, qui comptaient chacun sept offrandes à ce stade de la saison 2022-2023 avec le Paris Saint-Germain.

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L’ancien Marseillais réalise un début d’exercice exceptionnel sous les couleurs artésiennes. Devenu l’un des principaux artisans du bon parcours lensois, Thauvin se distingue par son influence dans le jeu et sa capacité à faire briller ses coéquipiers. Avec une telle cadence, le Français peut légitimement viser le titre de meilleur passeur de Ligue 1, alors qu’il a également inscrit son 4e but de la saison en championnat. Reste désormais à confirmer sur la durée pour inscrire cette performance dans l’histoire du championnat.

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