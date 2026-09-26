Manchester City : Rodri sort du silence sur l’affaire du fair-play financier

Manchester City est au cœur d’un véritable séisme après les révélations de The Athletic concernant le procès qui oppose le club à la Premier League depuis 2023. Accusés de 115 infractions présumées aux règles financières du championnat anglais entre 2009 et 2018, les Skyblues auraient été reconnus coupables de la quasi-totalité (114) des chefs d’accusation liés aux règles financières, selon le média britannique. Aucune sanction n’a toutefois encore été prononcée et Manchester City devrait faire appel. Alors que le club a rapidement réagi en réaffirmant sa position, Rodri a, lui aussi, été interrogé sur cette procédure avant le match de Ligue des Nations entre l’Angleterre et l’Espagne.

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L’ancien joueur de Manchester City, désormais au Barça, a affiché sa confiance envers son ancien club et s’est appuyé sur un précédent pour expliquer sa sérénité. « Nous avons vécu une situation identique en 2020, et le club a toujours fait preuve de sérénité. Nous leur avons fait confiance, et ils ont été acquittés. J’espère que justice sera faite, mais je crois en l’innocence de ce club, que je connais très bien, et ils nous ont assuré avoir agi en toute légalité », a déclaré Rodri, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. L’Espagnol a également rappelé son expérience personnelle du dossier : « nous avons l’exemple de 2020 et nous restons sereins. Je ne dis pas que c’est normal pour toutes les équipes, mais il est vrai que c’est arrivé à beaucoup d’autres et il est clair que les choses doivent se faire dans les règles. J’y étais et je sais comment cela fonctionne. »