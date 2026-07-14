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Coupe du Monde

Jack Grealish fait encore parler de lui en Angleterre

Par Allan Brevi
1 min.
@Maxppp

Alors que l’Angleterre continue de célébrer sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026, Jack Grealish a, lui aussi, profité du moment à sa manière. L’international anglais a été aperçu dans un bar de Manchester en compagnie de proches, où il a suivi la victoire des Three Lions face à la Norvège tout en profitant d’une après-midi festive. Selon des images publiées par la presse anglaise, le joueur de Manchester City aurait multiplié les consommations, avec plusieurs verres visibles sur sa table, avant d’apparaître plus fatigué au fil des heures…

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Cette nouvelle scène rappelle la réputation de joueur très fêtard qui accompagne Grealish depuis plusieurs années. Malgré cela, le milieu offensif de 30 ans a récemment repris le chemin de l’entraînement avec Manchester City après une saison compliquée marquée par un passage à Everton et une blessure au pied. Son avenir reste d’ailleurs incertain, alors qu’il lui reste une année de contrat avec les Citizens et qu’un nouveau départ pourrait être envisagé cet été.

Pub. le - MAJ le
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