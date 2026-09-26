Algérie : Brahim Hemdani est au cœur d’une première polémique avec un cadre !

Voilà ce que l’on peut appeler une entrée en matière réussie. Amené à être sélectionneur de l’Algérie après des Jeux Méditerrannéens remportés avec les jeunes Algériens cet été, Brahim Hemdani a honoré sa première sur le banc ce vendredi soir. Porté par l’ambiance au stade de Tizi-Ouzou, ses hommes n’ont fait qu’une bouchée des Chipolopolos et ont été largement dominateurs. Malgré une égalisation inattendue des Zambiens, les Fennecs ont assuré l’essentiel sous l’impulsion d’un Ibrahim Maza des grands jours, auteur d’un but et d’une passe décisive pour sceller le succès des siens. Une victoire précieuse pour lancer les éliminatoires à la prochaine CAN du côté algérien.

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Avant la rencontre, le nouveau sélectionneur avait opéré plusieurs choix forts dans son onze. Alors qu’il avait l’embarras du choix en attaque, Hemdani a décidé d’aligner un trio Amoura-Gouiri-Belloumi qui s’est montré très efficace lors des 20 premières minutes et jusqu’à la sortie de l’attaquant de l’OM, sorti sur blessure. La plus grande réussite du tacticien de 48 ans a sûrement été d’avoir incorporé Adem Zorgane aux côtés d’Ibrahim Maza et Farès Chaïbi dans l’entrejeu. Boudé par les anciens coachs algériens, le milieu de l’Union Saint-Gilloise a été très précieux à la récupération et a fait parler ses qualités techniques à de multiples reprises. Enfin, alors que Melvin Mastil était titulaire aux cages, Hemdani a décidé de laisser Rayan Aït-Nouri sur le banc au profit de Jaouen Hadjam au début de la rencontre.

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Rayan Aït-Nouri en grande colère sur le banc de l’Algérie

Mais alors que le nouveau joueur de Brighton a brillé avec un but, Aït-Nouri n’a pas vraiment marqué de points. Pire encore, le latéral de 25 ans a été la seule ombre de la belle soirée des Fennecs. Un vif accrochage a eu lieu sur le banc de touche entre Brahim Hemdani et Rayan Aït-Nouri, survenu juste après le deuxième but algérien. Alors qu’il était à l’échauffement, le latéral algérien s’est d’abord vu demander de se rasseoir après l’égalisation, avant qu’Hemdani ne lui ordonne à nouveau de repartir s’échauffer dans la foulée. Agacé par ces consignes contradictoires, Aït-Nouri a refusé d’obtempérer, déclenchant une altercation qui a nécessité l’intervention de plusieurs coéquipiers et de Moussa Saïb, l’un des adjoints, pour calmer le jeu.

Après la rencontre, Hemdani a été relancé sur la polémique. Le nouveau sélectionneur s’est alors fendu d’une réponse très diplomatique : «je n’ai pas envie de parler d’un cas personnel. Notre mission ici est de servir l’équipe nationale et de défendre ses intérêts, rien d’autre. Si une situation anormale devait survenir, que ce soit en club ou en sélection, nous prendrions les mesures qui s’imposent. En tout cas en l’espèce y’a rien à dire sur la question.» Un événement qui vient confirmer le début de saison cauchemardesque pour Aït-Nouri. Déclassé à Manchester City, le défenseur de 25 ans n’a joué que deux matches cette saison avec les Skyblues où Enzo Maresca ne lui donne pas assez de temps de jeu pour s’exprimer. Confronté à la même situation ce vendredi, Aït-Nouri est sorti de ses gonds. Finalement, la décision a été prise ce samedi par la Fédération algérienne de football : le joueur a tout simplement été écarté par Brahim Hemdani. Ambiance…