Lens : la nouvelle sortie de Matthieu Udol sur l’Equipe de France

Ce vendredi, le RC Lens s’est imposé à la maison face au Havre (1-0). Un succès qui permet aux Artésiens de renouer avec la victoire et de reprendre provisoirement la première place au classement. Une quinzième victoire lors de cette cuvée qui porte le sceau de Matthieu Udol, auteur d’une sixième passe décisive cette saison.
L1+ @ligue1plus – 23:10
📞 𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 ?Voir sur X
"Oui Didier, Guillaume Hoarau a trouvé un futur Bleu pour toi, il s'appelle Matthieu Udol"
Vous validez le choix ?
"Oui Didier, Guillaume Hoarau a trouvé un futur Bleu pour toi, il s'appelle Matthieu Udol"
Vous validez le choix ?
Souvent lié à l’Equipe de France pour sa formidable saison dans l’Artois, le défenseur gauche de 29 ans a été interrogé par Ligue 1+ après le match sur cette perspective. L’ancien de Metz s’est alors fendu d’une réponse assez timide : «le futur Bleu ? Les gens disent…on verra bien. On espère, on va continuer comme ça.»
