Ligue 1

Lens : la nouvelle sortie de Matthieu Udol sur l’Equipe de France

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
udol @Maxppp

Ce vendredi, le RC Lens s’est imposé à la maison face au Havre (1-0). Un succès qui permet aux Artésiens de renouer avec la victoire et de reprendre provisoirement la première place au classement. Une quinzième victoire lors de cette cuvée qui porte le sceau de Matthieu Udol, auteur d’une sixième passe décisive cette saison.

Souvent lié à l’Equipe de France pour sa formidable saison dans l’Artois, le défenseur gauche de 29 ans a été interrogé par Ligue 1+ après le match sur cette perspective. L’ancien de Metz s’est alors fendu d’une réponse assez timide : «le futur Bleu ? Les gens disent…on verra bien. On espère, on va continuer comme ça.»

