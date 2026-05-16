National 2 : Bordeaux sombre et rate la montée à la dernière journée, La Roche-sur-Yon jouera en Ligue 3

Du côté de la National 2, l’enjeu était énorme lors de l’ultime journée de la poule C. Et pour cause, les Girondins de Bordeaux pouvaient rêver d’une montée en Ligue 3 la saison prochaine. Pour ça, le calcul était très simple. Il fallait impérativement gagner face à Avranches et espérer que La Roche-sur-Yon, leader avec un petit point d’avance, ne gagne surtout pas face à Locminé. En cas de match nul, Bordeaux pouvait aussi monter si La Roche-sur-Yon s’inclinait face à son adversaire du soir.

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Pour la formation de Rio Mavuba, il fallait donc rapidement faire le job et faire douter La Roche-sur-Yon qui avait forcément un œil sur cette rencontre. Et tout commençait parfaitement pour les Girondins puisqu’après trois minutes de jeu, Émeric Dudouit était poussé à la faute par Steve Shamal et donnait ainsi un précieux avantage à Bordeaux (4e CSC, 0-1). Dans la foulée, Royce Openda faisait le break (14e, 0-2) et c’était donc Bordeaux qui montait provisoirement en Ligue 3. Dans le même temps, La Roche-sur-Yon ratait un penalty et on commençait alors à se dire que tout était aligné, pour une fois, dans cette fin de saison bordelaise.

Bordeaux craque et la Roche-sur-Yon en profite

Mais peu avant la pause, dans le match entre La Roche-sur-Yon et Locminé, le leader trouvait la faille, et repassait provisoirement leader du championnat de N2. Au retour des vestiaires, dans le match de Bordeaux, malgré un but d’Avranches, Tidyane Diagouraga redonnait un petit matelas d’avance (53e, 1-3). Mais voilà, dans l’autre match, La Roche-sur-Yon n’était pas vraiment inquiétée et mieux encore, c’était l’équipe la plus dangereuse. Elle finissait logiquement par marquer un second but, qui assurait définitivement la montée en Ligue 3 au nez et à la barbe de Bordeaux. Au courant du résultat de La Roche-sur-Yon, Bordeaux baissait soudainement les bras et ne semblait plus du tout y croire. La rencontre tombait alors dans un faux rythme qui profitait à Avranches, qui inscrivait deux buts coup sur coup pour mettre les deux équipes à égalité (3-3). Histoire de condamner définitivement les chances de montée.

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Avec 62 points pris en 30 journées, Bordeaux termine derrière La Roche-sur-Yon (65 points) et pourra encore avoir d’énormes regrets après avoir perdu des points bêtement tout au long de la saison. Il faudra désormais espérer pour les Girondins monter par un autre moyen que sportivement. Pour rappel, en cas de rétrogradation par la DNCG de deux clubs de Ligue 3, le meilleur deuxième de N2 sera probablement repêché. Dans ce cas, Bordeaux pourrait y croire. Mais il faudra désormais un coup du sort. Et surtout, en cas de nouvelle non-montée, l’avenir du club est évidemment grandement menacé puisque les finances du club de Gérard Lopez ne sont pas au mieux. Encore une fois, les supporters bordelais vont sûrement perdre des cheveux après cette fin de saison à sensations fortes. Mais ça ne tourne décidément jamais dans le bon sens…