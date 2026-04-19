Ligue 1
Auxerre : le pétard de Kévin Danois contre Monaco
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, l’AS Monaco a l’occasion de faire une belle opération au classement. Avec la défaite de Marseille et le nul de Lille samedi, les Monégasques pouvaient remonter à la quatrième place et à hauteur de Marseille. Pour ce faire, il fallait que l’ASM s’impose face à Auxerre à domicile pour le match de 15h.
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L1+ @ligue1plus – 15:16
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C'est signé l'espoir français Kévin Danois et ça fait 0-1 !
#ASMAJA
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Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Asémistes. Sur un corner bien tiré par Faivre, la défense monégasque a repoussé sur Kévin Danois. Sans hésitation, le milieu de 21 ans a envoyé une volée parfaite dans le petit-filet de Hradecky (0-1, 11e). Un vrai coup de massue pour Monaco qui va devoir se relever vite dans cette rencontre.
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