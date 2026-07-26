Coupe du Monde 2026 : la FIFA contredit un rapport sur de possibles irrégularités de paris sportifs

Une polémique éclate autour de possibles irrégularités liées aux paris sportifs pendant la Coupe du Monde 2026. Selon The Athletic, le Groupe de Copenhague, organisme indépendant chargé de surveiller l’intégrité des compétitions, affirme avoir relevé 7 alertes jaunes après l’analyse des 104 matchs du tournoi. Parmi les situations étudiées figurent notamment le carton rouge de l’Américain Folarin Balogun face à la Bosnie-Herzégovine, après lequel un marché de prédiction sur sa présence contre la Belgique aurait été ouvert, mais aussi des mouvements jugés inhabituels autour de plusieurs rencontres.

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La FIFA assure toutefois qu’aucune manipulation n’a été détectée. Son groupe de travail sur l’intégrité a indiqué n’avoir identifié « aucune activité de paris suspecte ni indication de manipulation de match en lien avec aucune rencontre ». Le Groupe de Copenhague rappelle de son côté que ces alertes ne constituent pas des preuves de fraude, tandis que des experts cités par The Athletic soulignent que certaines fluctuations peuvent également s’expliquer par des stratégies de couverture financière. Avec près de 240 milliards de dollars misés sur la compétition, la surveillance des nouveaux marchés de prédiction devient un enjeu majeur pour les instances du football.