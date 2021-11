RB Leipzig : Jesse Marsch regrette le premier penalty manqué

La suite après cette publicité

À deux minutes près, le RB Leipzig était d'ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions mais le match nul arraché dans les dernières minutes face au PSG (2-2) laisse une lueur d'espoir aux Allemands. Avec le recul, ils peuvent même se demander comment ils n'ont pas pu regagner le vestiaire à la pause menés au score, tant ils ont dominé les Parisiens. Le penalty d'André Silva repoussé par Donnarumma (12e) a changé beaucoup de choses car transformé, il aurait permis aux joueurs de Leipzig de mener d'un break. C'est ce que regrettait Jesse Marsch (47 ans) en conférence de presse. D'après le technicien américain, son équipe a même été meilleure que son adversaire du soir, n'en déplaise à Mauricio Pochettino.

«Nous avons bien joué dès le début en marquant tôt. Mais, en loupant ce penalty, cela a changé la situation et le PSG est revenu. Pour nous, ce n'est pas facile désormais. Nous avons été meilleurs que le PSG mais, malheureusement, nous n'avons récolté qu'un point. (...) Dès le début, on a été très agressifs et on a pu se procurer plusieurs chances, nous avions de la confiance et avons mis en difficulté la défense parisienne mais aussi leur milieu de terrain, comme nous l'avions prévu. Puis le PSG a eu quelques situations dangereuses. Après le 2-1, nous avons un peu baissé les bras et avions perdu confiance et nous avons eu de la chance de ne pas en prendre un troisième. Puis, nous nous sommes dit que nous pouvions faire mieux, avec de l'agressivité, de la confiance et nous étions meilleurs sur la fin, du coup nous voulions essayer de l'emporter.» Le RB Leipzig est bon dernier de ce groupe A avec un point.