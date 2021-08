Real Madrid : Carlo Ancelotti et la rumeur Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé va-t-il bouger du PSG au Real Madrid d'ici le 31 août ? C'est ce qu'assurait ce matin AS dans son édition du jour. D'après la publication espagnole, la Casa Blanca attendrait les 48 dernières heures du marché des transferts pour s'attaquer à la star parisienne. Une information qui n'est visiblement pas parvenue jusqu'aux oreilles de Carlo Ancelotti.

«Je ne sais pas s'il va venir. Je me fiche de ce qui va se passer. J'ai une très bonne et très forte équipe. Les joueurs me donnent beaucoup de bonheur. Je suis concentré là-dessus. Attendons ces dix prochains jours (fin du mercato) et maintenant je me concentre sur l'équipe que j'ai», a assuré l'entraîneur italien lors de sa conférence de presse de veille de match contre Levante (rencontre qui sera à suivre en live commenté sur Foot Mercato).