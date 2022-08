Islam Slimani proche de résilier avec le Sporting CP

De retour au Sporting CP, Islam Slimani s'attendait à mieux. Mais l'Algérien, en confit avec son club, a été écarté. Malgré tout, Super Slim a continué à s'entraîner et à attendre patiemment la fin de saison et le mercato. Un mercato où Brest souhaite le recruter comme expliqué sur notre site. Et l'écurie française avance plutôt bien.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Islam Slimani et ses agents ont rendez-vous demain à Lisbonne pour rencontrer les dirigeants du Sporting CP. L'objet du rendez-vous est la rupture de contrat de l'Algérien, qui n'entre pas dans les plans du club portugais. Une fois sa résiliation signée, il prendra la direction de Brest pour signer un contrat de deux ans.