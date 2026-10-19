FC Barcelone : Hansi Flick sait comment venir à bout du PSG

« Si vous voulez battre cette équipe, vous devez avoir le ballon. Quand on n’a pas le ballon, il faut s’adapter et presser pour le récupérer, c’est facile à dire, mais très difficile à faire ». Plus tôt dans la journée, Luis Enrique était très clair sur son plan pour venir à bout de son ancienne équipe, le FC Barcelone. En cette fin d’après-midi, c’était au tour d’Hansi Flick de prendre la parole avant ce sacré choc au Parc des Princes. L’entraîneur allemand a d’ailleurs encensé son homologue espagnol, qu’il a qualifié « d’entraîneur excellent, dont l’équipe joue un football fantastique ».

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Il faut dire qu’il y a beaucoup de similitudes entre les deux équipes, et que pour ce FC Barcelone, c’est le premier vrai gros test de la saison. Les Blaugranas réalisent un début d’exercice 2026/2027 monstrueux avec 11 victoires en 11 rencontres, et plus de 4 buts inscrits par match en moyenne, mais n’ont pas encore affronté de cador, même s’ils ont tout de même battu des bonnes équipes comme Galatasaray ou le Betis. « Ce sera un bon test pour nous pour voir jusqu’où nous pouvons aller », a d’ailleurs confié le coach barcelonais.

Un Barça conquérant

Il a ensuite dévoilé son plan pour tenter de battre le double champion d’Europe en titre. « Je veux que l’on joue avec de la confiance, en étant courageux et cohérent. Nous défions la meilleure équipe de ces deux dernières années, c’est une grande opportunité. […] Le milieu de terrain sera un élément très important dans le match, on a des joueurs de grande qualité des deux côtés. Quand tu as la possession, l’adversaire ne peut pas marquer », a-t-il lancé, expliquant donc vouloir contrôler le match via la possession… comme Luis Enrique.

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Flick veut un Barça qui prenne les choses en main, conquérant, mais aussi un minimum prudent. « Le PSG est fort en transition, il sera aussi très important de ne pas faire d’erreur », a ajouté l’entraîneur germanique, qui a aussi mis en avant la principale différence entre les deux équipes : « c’est une question de maturité. Ils ont énormément évolué ces dernières années. C’est surprenant de voir comment ils peuvent changer les matchs lors des dernières minutes ». Rendez-vous dans un peu plus de 24 heures pour un énorme spectacle !