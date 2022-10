PSG-Maccabi Haifa : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le PSG veut finir le boulot. Ce mardi soir, les Parisiens reçoivent le Maccabi Haifa dans le cadre de la 5e journée de phase de groupe de Ligue des champions (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Leaders de leur poule, ils valideront leur qualification pour les 8es de finale de la compétition en cas de victoire au Parc des Princes.

Pour cette rencontre, Galtier aligne à nouveau une défense à quatre avec Hakimi et Bernat dans les couloirs et une charnière Marquinhos-Ramos. Puisque Verratti est suspendu, le milieu à trois est composé de Ruiz, Vitinha et Sanches. Neymar évoluera encore en soutien du duo Messi-Mbappé. Kimpembe et Mendes font leur retour dans le groupe mais ne sont que remplaçants. De son côté, Bakhar présente un 4-2-3-1 pour le Maccabi avec un seul changement par rapport à la victoire contre la Juventus (2-0). Fani est préféré à David et Seck remplace Sundgren, blessé, dans une défense où deux Français prendront les côtés : Batubinsika et Cornud. Pierrot jouera de nouveau à la pointe de l'attaque.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Ruiz, Vitinha, Sanches - Neymar - Messi, Mbappé

Maccabi Haifa : Cohen - Batubinsika, Goldberg, Seck, Cornud - Lavi, Mohamed - Chery, Fani, Atzili - Pierrot

Pour cette journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 150€ sur un premier but de Mbappe pour tenter de remporter 487 € (cote à 3,25). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre PSG - MACCABI HAIFA en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.