Le PSG retourne sa veste pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid se frotte les mains. Il y a un an, le club espagnol faisait la grimace après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Florentino Pérez, qui avait discuté pendant de longs mois avec le joueur, s’était senti trahi. Les supporters merengues aussi. On se disait alors qu’il serait compliqué pour le Français de réaliser son rêve de jouer chez les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Mais le président du club ibérique a toujours laissé la porte ouverte à KM7. D’ailleurs, il a balancé avec le sourire qu’il recruterait Mbappé mais pas cet été.

Et pourtant, Florentino Pérez n’a jamais été aussi proche de réaliser son rêve. Lundi, L’Equipe a révélé que l’attaquant avait annoncé via une lettre qu’il ne prolongerait pas son contrat qui prend fin en juin 2024. Une petite bombe. Rapidement, plusieurs médias ont évoqué la possibilité pour le Français de rejoindre le Real Madrid puisque Paris veut le prolonger ou le vendre cet été. Mais la Cadena SER a rapidement expliqué que les pensionnaires du Parc des Princes étaient à l’écoute de toutes les offres, sauf celles qui seraient faites par le Real Madrid.

Un prix difficile à fixer

Les relations entre les deux écuries se sont dégradées l’an dernier au moment de la prolongation de KM7. Depuis, les publications espagnoles ont régulièrement rappelé que le patron du Real Madrid recruterait Mbappé libre car il ne veut pas donner d’argent au PSG. Mais la donne a changé. Déjà parce que les Madrilènes doivent se renforcer en attaque après le départ surprise de Karim Benzema à Al-Ittihad. Ensuite, car le PSG est disposé à vendre l’attaquant de l’équipe de France. Lundi soir, le New York Times évoquait un montant de 185 millions d’euros.

De son côté, ESPN parle plutôt de 150 millions d’euros. L’Equipe, enfin, indique que les Parisiens n’ont pas encore fixé de prix pour leur star. Un élément qu’il est difficile de valoriser. Le quotidien sportif ajoute que les dirigeants franciliens ont commencé à tâter le terrain ces dernières heures pour trouver des clubs éventuellement prêts à s’offrir le Bondynois et savoir surtout combien ils seraient prêts à mettre. Mais il n’y a pas encore eu quelque chose de concret le concernant. Le PSG pourrait donc être contraint d’écouter le Real Madrid.

Le PSG est prêt à écouter Madrid

Car les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont disposés à mettre 200 millions d’euros sur la table pour s’offrir le capitaine des Bleus selon L’Equipe. En Espagne, aucun chiffre n’est apparu. Mais El Chiringuito a révélé que le Real Madrid attend que Mbappé force son départ à un prix raisonnable. La célèbre émission explique que les Madrilènes ne comptent pas aller frapper à la porte du PSG et ne veulent pas d’ennuis comme l’an dernier. Ils se lanceront uniquement si le PSG communique qu’il veut vendre le Français, ce qui semble être le cas, et si le joueur fait part de son souhait de quitter Paris.

Dans ce cas-là, les Merengues se lanceront. Mais ils ne feront pas de folie selon El Chiringuito. Enfin, Marca précise que le Paris Saint-Germain sera à l’écoute de toutes les propositions même celles de Florentino Pérez. Le Qatar regardera surtout quelle est la meilleure offre. Et si elle vient de Madrid, ils accepteront. Les positions devraient donc bouger dans chacun des camps. Elle a déjà changé au PSG, où on accepte à présent de laisser filer KM7 et de discuter éventuellement avec les Merengues. La suite au prochain épisode.