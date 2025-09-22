La semaine complètement folle qui attend l’OM

Le report du Classique face au PSG, suite aux intempéries qui ont frappé Marseille et les Bouches-du-Rhône, a complètement bouleversé le calendrier de l’Olympique de Marseille. Initialement prévu dimanche à 20h45, le match a été annulé en raison d’orages violents, de pluies torrentielles et de risques importants de ruissellement urbain autour du Vélodrome. Les images de la tempête qui a traversé la cité phocéenne en début de soirée ont donné raison au préfet des Bouches-du-Rhône, et ce report s’est imposé comme une nécessité sécuritaire. Pour l’OM, cette décision n’est pas seulement un ajustement d’horaire : elle transforme toute l’organisation de la semaine et complique la préparation des prochaines échéances, sur fond d’un calendrier déjà très chargé, comme le détaille si bien RMC Sport.

Le premier défi se situe sur le plan logistique : la mise au vert italienne, initialement programmée pour lundi matin, doit désormais être décalée. La délégation olympienne partira pour Rome seulement après le coup d’envoi reporté et la fin du match face au PSG. Les joueurs passeront trois nuits dans la capitale italienne, logés dans un hôtel central et bénéficiant d’installations de qualité pour leurs entraînements sur le terrain du Roma City FC, club de Serie D. L’objectif de ce « ritiro » reste inchangé, à savoir resserrer le groupe, travailler sur les automatismes et préparer les matchs à venir, mais le timing est désormais beaucoup plus serré. Le staff doit jongler entre déplacements, récupération, séances physiques et tactiques, tout en gardant les joueurs concentrés malgré le chaos provoqué par le report.

10 jours très chargés

Le calendrier reste extrêmement chargé à leur retour. Jeudi soir, la délégation olympienne doit regagner Marseille pour préparer le déplacement à Strasbourg le lendemain, vendredi soir à 20h45. Entre-temps, il faudra gérer les repas, le repos, les entraînements légers et, pour certains joueurs, des obligations médiatiques, comme la conférence de presse qui pourrait se tenir en visio depuis Rome. Les déplacements en bus et en avion, le passage par l’hôtel et la gestion des bagages s’ajoutent à cette routine déjà intense, rendant chaque minute précieuse. La semaine de l’OM se transforme ainsi en véritable marathon, où la moindre erreur d’organisation pourrait peser lourd dans la performance des joueurs sur le terrain. Enfin, le décalage du Classique impose une dimension mentale supplémentaire. Les joueurs de Roberto De Zerbi doivent rester concentrés pendant 24 heures supplémentaires, dans un contexte inhabituel, et gérer l’excitation ainsi que la frustration liées à un match qui n’a pas eu lieu comme prévu.

L’OM doit également composer avec l’urgence et la complexité de cette semaine : météo extrême, report du match, mise au vert, calendrier européen et national serré, tous les éléments se combinent pour créer une période exceptionnelle. Chaque séance d’entraînement, chaque moment de repos et chaque déplacement devient stratégique, et le staff devra faire preuve d’ingéniosité pour que les joueurs arrivent au mieux de leur forme pour affronter Strasbourg et enchaîner avec les échéances européennes. Une semaine qui s’annonce donc intense, éprouvante, mais déterminante pour la suite de la saison. Avec ce calendrier bouleversé, l’OM n’est pas épargné : entre le report du Classique, le départ retardé pour Rome, le match à Strasbourg, la préparation pour la 2ème journée de Ligue des champions, puis la réception de l’Ajax. Les Olympiens devront naviguer dans une semaine infernale, preuve que ce n’est pas seulement le PSG qui se retrouve handicapé par les aléas du calendrier et de la météo.

