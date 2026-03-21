N2 : Bordeaux s’incline à 11 contre 10 face à la Roche et n’est plus leader

Nouveau coup d’arrêt pour Bordeaux, et il pourrait coûter très cher à la fin de saison. Leaders de leur groupe de National 2 jusqu’ici, les Girondins se déplaçaient chez leur dauphin de la Roche-sur-Yon, même nombre de points mais avec un match en retard.

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Contre toute attente, les hommes de Bruno Irlès se sont inclinés en étant pourtant en supériorité numérique (1-0) pendant plus d’une heure. Après l’expulsion d’Araujo à la 36e minute de jeu, les Vendéens ont trouvé les ressources pour tenir le score et même marquer par l’intermédiaire d’Ibrahima Keita, sur une excellente déviation. A neuf journées de la fin, Bordeaux perd sa place de leader de National 2. La Roche passe première et a toujours un match en moins.