Ligue des Champions : l’arbitre de la finale du PSG provoque déjà un énorme scandale

Le Paris Saint-Germain tient enfin sa revanche et continue d’écrire sa belle histoire. Après une double confrontation complètement folle face au Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions, le club parisien a validé son billet pour la finale au terme d’un scénario irrespirable qui restera longtemps gravé dans les mémoires des supporters. Entre l’intensité électrisante, les renversements de situation et prestations XXL des cadres de Luis Enrique, le PSG a affiché un visage de conquérant pour retrouver la dernière marche de la compétition européenne la plus prestigieuse, seulement un an après la belle nuit à Munich face à l’Inter Milan. En face, Arsenal débarquera à Budapest avec une confiance énorme et une envie féroce d’empêcher Paris de redécrocher le Graal. Les Gunners, impressionnants tout au long de leur campagne européenne, arrivent, eux aussi, avec la ferme intention de marquer l’histoire du club londonien. Pendant que la tension monte déjà autour de cette affiche exceptionnelle, l’UEFA a officialisé ce lundi l’identité de l’équipe arbitrale qui dirigera cette finale très attendue à la Puskás Aréna.

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Le Comité des arbitres de l’UEFA a ainsi désigné l’Allemand Daniel Siebert pour arbitrer cette finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal programmée le 30 mai 2026 à Budapest. L’arbitre international de 42 ans sera accompagné de ses compatriotes Jan Seidel et Rafael Foltyn comme assistants, tandis que le Suisse Sandro Schärer occupera le rôle de quatrième arbitre. À la VAR, Bastian Dankert sera épaulé par Robert Schröder, avec Carlos Del Cerro Grande en soutien vidéo et Guadalupe Porras Ayuso comme arbitre vidéo de réserve. Une nomination loin d’être anodine puisque Daniel Siebert s’apprête à diriger sa première finale européenne interclubs de sa carrière. Cette saison, il a déjà officié lors de neuf rencontres de Ligue des Champions, notamment le quart de finale aller entre le Sporting et Arsenal ainsi que la demi-finale retour entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. Une désignation qui fait énormément parler avant même le coup d’envoi tant les précédents autour de certains membres de cette équipe arbitrale alimentent déjà les débats chez les supporters parisiens.

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Des antécédents troublants avec les Gunners

Car du côté du PSG, la nomination de Daniel Siebert provoque déjà une énorme vague de méfiance. L’arbitre allemand a dirigé plusieurs rencontres du club parisien ces dernières saisons contre le Maccabi Haïfa, l’Athletic Bilbao, Gérone ou encore Bruges. Mais c’est surtout son historique avec Arsenal qui alimente les discussions. Les Gunners n’ont jamais perdu sous ses ordres et plusieurs observateurs rappellent notamment la très polémique demi-finale retour face à l’Atlético de Madrid cette saison. Plusieurs décisions arbitrales contestées avaient alors déclenché une immense colère du côté espagnol avec des accusations de traitement favorable envers le club londonien. Cette réputation commence déjà à inquiéter les supporters du PSG qui voient d’un très mauvais œil la désignation d’un arbitre considéré comme particulièrement favorable à Arsenal dans les grands rendez-vous européens. Surtout une semaine après la demi retour contre les Colchoneros qui avait fait couler beaucoup d’encre.

Et la polémique ne s’arrête pas là puisque d’autres noms de cette équipe arbitrale rappellent également de très mauvais souvenirs au PSG. Le Suisse Sandro Schärer, désigné quatrième arbitre pour cette finale, était déjà au sifflet lors du match aller contre le Bayern Munich, une rencontre marquée par plusieurs situations litigieuses qui avaient provoqué la colère parisienne. Même constat avec Carlos Del Cerro Grande qui fera partie de l’équipe VAR après avoir déjà été impliqué lors du match aller face à Liverpool dans une rencontre où plusieurs décisions avaient été vivement contestées par le camp parisien. Sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG dénoncent déjà une désignation extrêmement troublante à quelques semaines de la finale. Avec des antécédents avec Arsenal, les polémiques européennes récentes et la pression gigantesque autour de cet événement, Daniel Siebert et son équipe arbitrale arriveront à Budapest avec tous les projecteurs braqués sur eux.