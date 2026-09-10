Mercato Monaco : Aleksandr Golovin a fait son choix pour son avenir

On prédisait un mois d’août de tous les dangers du côté de l’AS Monaco. Placé sous le couperet d’un encadrement de sa masse salariale par la DNCG à la fin du printemps, le club de la Principauté se savait attendu au tournant. Si l’ASM a réussi à vendre pour 106 millions d’euros hors bonus cet été (Akliouche, Bamba, Caio Henrique, Ouattara…), le board monégasque ambitionnait d’atteindre la barre des 150 millions d’euros. L’échec retentissant du départ de Folarin Balogun vers Everton pour 50 M€ dans les dernières heures du mercato, qui a failli contraindre Lamine Camara à rejoindre Chelsea pour une somme équivalente, ont forcé les dirigeants à chercher d’autres solutions dans les marchés encore ouverts, à l’image du prêt validé de Thilo Kehrer à l’Ajax Amsterdam. Le jeune milieu de terrain Pape Cabral, formé à La Diagonale, le centre de formation monégasque, aurait bien pu continuer sa carrière à Al-Ahli en Arabie saoudite, mais son transfert d’environ 10 millions d’euros n’a finalement pas abouti.

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Dans cette quête d’économies, le dossier Aleksandr Golovin est rapidement devenu brûlant. Parmi les plus gros salaires du club et sous contrat jusqu’en 2029, le milieu offensif de 30 ans a fait l’objet d’offensives concrètes venues de son pays natal, où le mercato joue ces toutes dernières minutes. Selon les informations du média russe Championat, le Spartak Moscou est passé à l’action ces dernières heures avec une offre de 19 millions d’euros transmise à la direction monégasque pour le joueur arrivé sur le Rocher en 2018, après six années passées au… CSKA Moscou. De son côté, le Zenit Saint-Pétersbourg poussait également depuis plusieurs semaines, sans succès.

Golovin ne devrait pas quitter le Rocher… pour l’instant

Car sauf changement de dernière minute, le meneur de jeu international russe, déjà auteur de deux passes décisives en trois matches de L1, ne devrait pas tout de suite changer d’air comme nous l’a indiqué une source russe. En dépit d’un intérêt réel pour un retour dans son pays natal, les propositions salariales, sensiblement équivalentes à ses émoluments actuels en Principauté, n’ont pas suffi à faire fléchir le joueur. Surtout, le n°10 russe a retrouvé des couleurs et un rôle central sous la houlette de Filipe Luís. Élément indispensable du dispositif du technicien brésilien, Golovin rayonne au cœur d’un collectif monégasque actuellement solide leader de Ligue 1 et brillant vainqueur du Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

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Du côté du staff technique, le soulagement est total. Alors qu’il s’attendait à une véritable saignée dans son effectif, Filipe Luís entame ce mois de septembre avec Folarin Balogun, Lamine Camara et son chef d’orchestre russe toujours sous ses ordres. Si la DNCG ne viendra pas interférer à court terme au vu du bon travail de gestion sportive et financière réalisé, la situation économique imposera de nouveaux arbitrages dès l’ouverture de la fenêtre hivernale le 1er janvier prochain selon nos informations comme cela avait d’ailleurs été le cas l’hiver dernier avec la vente pour 33 M€ de Georges Ilenikhena en Arabie Saoudite. En attendant, Monaco, qui reste sur deux succès de prestige contre Marseille et Paris avant un déplacement à Strasbourg samedi, espère bien continuer à faire briller Aleksandr Golovin, Lamine Camara et ses jeunes pépites sur les pelouses de France tout en jouant les premiers rôles du championnat.