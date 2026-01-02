Menu Rechercher
Man City : le pétage de plomb de Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma en action avec Manchester City. @Maxppp
Sunderland 0-0 Man City

Le match nul entre Manchester City et Sunderland (0-0) a fait les affaires des Black Cats, moins celles des Skyblues, désormais à 4 points d’Arsenal. Au coup de sifflet final, il y avait de l’électricité dans l’air, et il a fallu s’y prendre à plusieurs pour calmer la colère de Gianluigi Donnarumma.

The Sun révèle que le portier italien a voulu en découdre avec Luke O’Nien, joueur de Sunderland. Revenu de suspension, le défenseur de 31 ans a joué la montre depuis le banc en s’emparant du ballon pour empêcher Manchester City de jouer une touche en fin de match. C’est ce qui aurait provoqué la colère de Donnarumma, venu à sa rencontre mais finalement retenu par Erling Haaland et Bernardo Silva pour éviter que la situation dégénère d’avantage. Donnarumma aurait laissé échapper quelques remarques désobligeantes et insultes à l’égard de son adversaire du soir.

