L’AC Milan serait prêt à laisser filer Rafael Leão au Barça

Rafael Leão traverse une période particulièrement compliquée à l’AC Milan. Considéré comme le leader offensif du projet milanais, l’attaquant portugais enchaîne une saison irrégulière, freinée par les blessures, un manque de continuité et un contexte collectif totalement instable. Ses statistiques actuelles, 10 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues, traduisent un rendement en dessous des attentes pour un joueur censé porter l’attaque des Rossoneri en Serie A.

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Le dernier épisode de tension est intervenu lors de la lourde défaite face à l’Udinese (0-3), où Leão a été remplacé sous les sifflets de San Siro… Une sortie mal vécue qui illustre un climat de plus en plus tendu autour du Portugais, déjà frustré à plusieurs reprises cette saison. Même en interne, la situation inquiète, au point que la direction n’écarte plus complètement une vente en cas d’offre importante d’après Sport, alors que son nom circule déjà sur le marché, notamment du côté du FC Barcelone. Le Barça voit en Leão une option offensive de premier plan pour renforcer son aile gauche, un profil explosif capable d’apporter du déséquilibre et de la profondeur dans son secteur offensif. Son avenir dépendra également de celui de Marcus Rashford.