« Le Barça était supérieur » selon João Cancelo

Encore une grosse déception pour le FC Barcelone. Après avoir perdu contre le Paris Saint-Germain cette semaine, les Catalans se sont inclinés 2-1 lors du Clasico. Après la rencontre, João Cancelo a expliqué que, selon lui, les Blaugranas avaient été supérieurs.

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« On était supérieur, de mon point de vue. Mais le Real Madrid, avec peu d’occasions, te marque. Mais en général, nous avons été une meilleure équipe. On doit réagir dès la semaine prochaine », a indiqué le joueur portugais devant les caméras de DAZN.