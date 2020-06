RC Lens : Franck Haise évoque le mercato

Le Racing Club de Lens va découvrir à nouveau les joies de la Ligue 1. Fraîchement promu, le club nordiste doit désormais se renforcer pour appréhender au mieux les joutes du plus haut niveau. Après avoir levé notamment l'option d'achat de Corentin Jean, le Racing devrait encore accueillir des recrues cet été. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, l'entraîneur des Sang et Or Franck Haise a effectué un point mercato. Et cela va bouger à Lens dans les prochaines semaines.

« On a travaillé avec la direction sur les joueurs à cibler pour se renforcer. Il nous faut notamment des joueurs qui peuvent amener de l’expérience à ce groupe mais aussi d’autres qualités. C’est déjà acté : certains éléments vont nous rejoindre. On travaille encore pour se renforcer à certains postes. Il faut être patient et garder la tête froide. On n’arrivera peut-être pas à faire tous les joueurs qu’on avait ciblés en « option 1 » ou en « option 2 ». Parce qu’il y a évidemment des données économiques à prendre en considération et aussi des clubs concurrents intéressés par les mêmes joueurs. On est en tout cas alignés, avec la direction, sur les profils recherchés. On regarde aussi pour trouver des solutions à certains de nos joueurs qu’on aimerait voir s’aguerrir dans un autre club cette saison, » a ainsi précisé Haise. Les supporters lensois peuvent donc s'attendre à du mouvement cet été !