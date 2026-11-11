MU va devoir payer une fortune aux États-Unis pour recruter Pochettino

Manchester United devra mettre la main à la poche s’il souhaite recruter Mauricio Pochettino. Alors que l’avenir de Michael Carrick sur le banc des Red Devils semble de plus en plus compromis, le sélectionneur des États-Unis apparaît comme le grand favori de la famille Glazer pour lui succéder. Mais selon les informations de The i Paper, le club mancunien devra débourser 9 millions d’euros, pour libérer l’entraîneur argentin de son contrat avec la sélection américaine. Une somme importante pour un technicien de 54 ans qui a récemment signé un nouvel engagement de quatre ans. Les dirigeants de Manchester United doivent se réunir ce mercredi à Monaco pour prendre une décision concernant Michael Carrick, dont le départ pourrait être annoncé dès jeudi. Avec une seule victoire lors des dix premières journées de Premier League, une première depuis 53 ans pour le club, l’ancien milieu de terrain n’aurait pas convaincu sa direction de lui accorder davantage de temps. Déjà approché par Manchester United en 2018 et 2022, Pochettino avait finalement vu Ole Gunnar Solskjaer et Erik ten Hag lui être préférés. Cette fois, Joel et Avram Glazer seraient déterminés à faire de l’Argentin leur priorité.

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Reste toutefois à convaincre Mauricio Pochettino de quitter les États-Unis, où il semble pleinement investi dans son projet. L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea serait satisfait de sa situation actuelle, mais accepterait d’écouter une éventuelle proposition mancunienne. Aucune approche officielle n’aurait encore été effectuée, et plusieurs personnes proches du dossier doutent de sa volonté de rejoindre Manchester United dans un contexte sportif aussi compliqué. Les Glazer pourraient néanmoins bénéficier de leurs relations avec le milliardaire américain Ken Griffin, qui a participé au financement du contrat de Pochettino avec la sélection américaine et entretient des liens financiers historiques avec les propriétaires des Red Devils. En parallèle, deux autres candidats restent sérieusement envisagés par la direction. Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle, serait le favori du directeur du football Jason Wilcox, tandis que Julian Nagelsmann, ancien sélectionneur de l’Allemagne, aurait les préférences du responsable du recrutement Christopher Vivell. Le choix du futur entraîneur pourrait ainsi dépendre autant des négociations financières que de la capacité de Manchester United à convaincre son candidat prioritaire.