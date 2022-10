Le Qatar, organisateur de la Coupe d'Asie 2023

Après la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), le Qatar va avoir le droit d'organiser une autre compétition. Il s'agit de la Coupe d'Asie 2023 dont ils sont tenants du titre (2019), après le retrait de la Chine en raison du Covid 19. Ce tournoi réunit jusqu'à 24 équipes et devait se dérouler dans 10 villes chinoises du 16 juin au 16 juillet prochain.

L'instance a déclaré dans un communiqué que « le comité exécutif de la Confédération asiatique de football (AFC) a confirmé aujourd'hui la Fédération de football du Qatar (QFA) comme association hôte de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023 ».

