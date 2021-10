PSG : Marco Verratti évoque sa chance de jouer avec Messi

L'été dernier, le PSG a réalisé un mercato XXL. Wijnaldum, Ramos, Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes et un certain Lionel Messi. Désormais, le meilleur joueur du monde évolue donc au PSG et en Ligue 1. Dans une interview accordée à France Info, Marco Verratti n'a pas caché son bonheur de joueur au quotidien avec la Pulga. Un privilège pour le récent vainqueur du championnat d'Europe des Nations avec l'Italie.

« La vie m’a donné l'occasion de jouer avec le plus grand joueur du monde, ici, tous les jours. Physiquement il est très bien, et avec le ballon au pied il est encore mieux. Quand on est avec lui, on oublie son âge. Il a tellement été fort quand il jouait contre nous qu’on va profiter de lui maintenant, » a ainsi commenté le milieu italien. Lionel Messi devrait apprécier l'hommage...