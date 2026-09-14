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L’Ajax Amsterdam veut s’offrir Yves Bissouma

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Yves Bissouma sous les couleurs des Spurs @Maxppp

Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Tottenham, Yves Bissouma est dans le viseur de l’Ajax Amsterdam d’après De Telegraaf. Sous l’impulsion de Jordi Cruyff, le club néerlandais souhaite profiter de son statut de joueur libre pour réaliser un gros coup, même si la concurrence s’annonce rude avec l’intérêt de plusieurs formations des cinq grands championnats.

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Fort d’une solide expérience acquise au LOSC, à Brighton puis chez les Spurs, le milieu international malien apporterait beaucoup de qualités au milieu de terrain amstellodamois. Sa venue viendrait parachever un mercato particulièrement ambitieux pour l’Ajax, marqué par les arrivées de Marcos Leonardo, Viktor Tsygankov, Sofyan Amrabat ou encore Marc-André Ter Stegen.

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