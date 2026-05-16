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D2 espagnole : Santander est de retour en Liga après 14 ans d’absence

Par Tom Courel
1 min.
Andres Martin @Maxppp
Santander 4-1 Valladolid

Le Racing Santander fait son retour dans l’élite espagnole ! Ce samedi en fin d’après-midi, les Verdiblancos ont validé leur promotion en s’imposant face à Valladolid, notamment grâce à un doublé d’Andreas Martin (4-1). Avec 78 points en poche et 85 buts inscrits au cours de l’exercice, le Racing brille de mille feux et aura dominé le championnat durant toute la saison.

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Emmenée par José Alberto López, la formation revient donc en Liga après 14 ans sans l’avoir connue. Pour rappel, les Verts et Blancs étaient relégués à l’issue de la saison 2011-12, après des années difficiles marquées par des problèmes financiers. Le prochain objectif est clair : se maintenir pour résoudre les problèmes internes.

Pub. le - MAJ le
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