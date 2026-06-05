Crystal Palace : un concurrent s’écarte pour Pierre Sage

Pisté par Crystal Palace pour la saison prochaine, Thomas Frank a officiellement annoncé qu’il ne reprendrait pas de fonctions sur un banc cet été. Cette décision laisse un boulevard à Pierre Sage, qui se rapproche ainsi un peu plus du club londonien suite à son départ programmé de Lens. L’ancien entraîneur de Brentford et de Tottenham, limogé par les Spurs en février dernier, a clarifié sa situation dans un communiqué transmis à Sky Sports News :

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«Je tenais à prendre un moment pour remercier tous ceux qui m’ont contacté ces derniers mois. Votre soutien et vos encouragements m’ont été très précieux. Quitter Tottenham m’a donné l’occasion de prendre du recul et de réfléchir à mon parcours jusqu’à présent. Le métier d’entraîneur de football exige un engagement total au quotidien, et des périodes comme celle-ci constituent une occasion rare d’évaluer, d’apprendre et d’acquérir une nouvelle perspective.» Vous l’aurez compris, le coach danois ne va pas reprendre du service de sitôt, malgré des sollicitations de Palace et Fulham.