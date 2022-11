Algérie, Ajaccio : la belle renaissance de Youcef Belaïli

La suite après cette publicité

«Suite à la demande de Youcef Belaïli adressée au Directeur Sportif Grégory Lorenzi, le Stade Brestois et le joueur ont convenu de la résiliation du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2023. Le SB29 lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière». Le 29 septembre dernier, le Brest annonçait la rupture du contrat de Youcef Belaïli. Une petite bombe dans le football algérien et du côté du Finistère, même si le divorce entre les deux camps était annoncé depuis plusieurs jours. Le joueur ne sentait pas épanoui du côté de Brest et quelques casseroles sur son comportement en dehors des terrains avaient fuité au moment de son départ. Son aventure brestoise était donc décevante alors qu'il faisait son grand retour en France et était attendu, tant il brillait en sélection. Résultat, après 19 matches, 3 buts et 4 passes décisives, l'international algérien quittait donc le SB29 par la petite porte.

Libre de tout contrat, le joueur passé par Angers n'a pas tardé à rebondir. Car évidemment, malgré les histoires extra-sportives, Youcef Belaïli reste un joueur de football très intéressant. Alors l'AC Ajaccio, promu cette année, s'est jeté sur l'opportunité. Même son de cloche pour le joueur, qui a accepté de rejoindre la Corse. Pour que le mariage soit parfait, l'AC Ajaccio a aussi accepté de faire venir sa famille et ainsi lui permettre d'être pleinement épanoui. Youcef Belaïli n'avait donc plus qu'à se concentrer sur son football et prouver qu'il a largement le niveau pour apporter à sa nouvelle équipe. Après un premier match pour se remettre en forme physiquement, le joueur de 30 ans a vite explosé, pour le plus grand bonheur de son équipe.

Déjà 3 buts et 4 passes décisives

«On connaît tous les qualités de Youcef. Pour nous, c'est un plus énorme, on a la chance d’avoir un joueur de cette qualité dans notre effectif, expliquait alors le coach corse Olivier Pantaloni avant d'enchaîner quelques jours plus tard. Belaïli comble un vide terrible dont nous souffrons, car nous n’avons pas de joueurs capables de faire la différence d’une seule touche, et nous avons besoin de lui et de ses qualités de dribble, ce point a été une faiblesse pour nous jusqu’à présent. On lui demande de jouer de la manière dont il a l’habitude de faire, c’est-à-dire en s’exprimant sur le terrain, et en montrant sa force technique». Mis dans les meilleures conditions, Youcef Belaïli s'épanouit clairement dans le collectif corse et répond présent. Preuve en est, son match XXL face à Strasbourg (4-2), où il a brillé en étant un véritable poison pour la défense adverse. Il a terminé la rencontre avec un doublé et une passe décisive.

Ses statistiques du côté d'Ajaccio sont d'ailleurs excellentes. Depuis son arrivée, il a délivré 4 passes décisives et marqué trois buts (en 5 matches). Il a donc déjà égalé son total de son passage à Brest. Titulaire indiscutable depuis son arrivée, l'international algérien semble avoir fait passer un vrai cap à son équipe qui luttera jusqu'au bout pour le maintien. Encore décisif ce week-end face à Nantes (2-2, 1 but et 1 passe décisive), Youcef Belaïli confirme qu'il reste un excellent joueur de ballon. À 30 ans et après avoir déçu quelques fois, il peut enfin montrer tout son talent et faire taire les critiques naissantes à son sujet. Pendant la trêve, il rejoindra évidemment la sélection algérienne pour deux matches amicaux (les Fennecs n'étant pas qualifiés pour le Mondial 2022) et reviendra avec la volonté de continuer sur sa lancée. En tout cas, c'est ce que souhaitent les supporters corses et algériens.