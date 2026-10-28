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League Cup

Man City : le coup franc décisif de Rayan Cherki contre Brighton

Par Allan Brevi
1 min.
Rayan Cherki @Maxppp
Man City 2-2 Brighton

Alors que Manchester City recevait Brighton ce mercredi soir à l’Etihad Stadium en huitièmes de finale de League Cup, Rayan Cherki a encore sorti le grand jeu. Titularisé au poste de numéro 10, le meneur de jeu français a remis les siens à hauteur à la 72e minute grâce à un coup franc superbe. Le ballon semble toutefois avoir été légèrement dévié par Vitor Reis, le défenseur brésilien de City, avant de finir au fond des filets.

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Attendu dans ce rendez-vous à élimination directe, Cherki a une nouvelle fois répondu présent pour Manchester City. L’ancien Lyonnais confirme son bon début de saison, avec déjà six buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues.

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