Man City : le coup franc décisif de Rayan Cherki contre Brighton

Alors que Manchester City recevait Brighton ce mercredi soir à l’Etihad Stadium en huitièmes de finale de League Cup, Rayan Cherki a encore sorti le grand jeu. Titularisé au poste de numéro 10, le meneur de jeu français a remis les siens à hauteur à la 72e minute grâce à un coup franc superbe. Le ballon semble toutefois avoir été légèrement dévié par Vitor Reis, le défenseur brésilien de City, avant de finir au fond des filets.

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🤩 Rayan Cherki égalise sur coup franc !

🇫🇷 Le Français a de la réussite !



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Attendu dans ce rendez-vous à élimination directe, Cherki a une nouvelle fois répondu présent pour Manchester City. L’ancien Lyonnais confirme son bon début de saison, avec déjà six buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues.