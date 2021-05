OM : mais que se passe-t-il dans le dossier Gerson ?

La suite après cette publicité

Démarrées depuis plusieurs jours, les discussions se poursuivent entre l'Olympique de Marseille, Flamengo et Gerson (24 ans). Il semblerait d'ailleurs que tout avance plutôt bien dans ce dossier. Les deux clubs paraissent proches d'un accord sur les modalités de l'opération (entre 23 et 25 M€ plus des bonus liés aux performances individuelles et collectives), quelques détails d'importance restant en suspens (assurance à souscrire en attendant l'ouverture officielle du marché des transferts, pourcentage sur une future revente, commissions dues aux représentants).

Après quelques doutes, le milieu de terrain, lui aussi, s'est rapproché de l'OM ces dernières heures à en croire les médias locaux O Globoesporte et O Dia. Il se serait notamment déjà entretenu avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Des échanges qui l'ont visiblement rassuré, de même que les efforts consentis ces dernières heures. Les Phocéens auraient en effet revu à la hausse leur proposition salariale sur les bases d'un contrat de cinq ans, assurant par ailleurs au joueur qu'il serait libéré en cas de convocation pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Le Real Madrid débarque

Tout semble donc sur la bonne voie. Mais il y a un mais. Comme l'explique La Provence du jour, tout n'est «pas si simple». Le quotidien régional avance qu'une multitude d'intermédiaires tente de se greffer sur l'opération et ralentit le processus. Ce n'est pas tout. L'arrivée de nouveaux candidats sur le dossier pourrait faire changer la donne. Depuis quelques jours, il se murmure que l'Atlético de Madrid serait en position d'attente, prêt à bondir pour s'attacher les services du relayeur, champion carioca avec le Mengão samedi soir.

Pire, ESPN assure ces dernières heures que le Real Madrid s'est également invité dans la danse. Le clan du gaucher est même attendu dans la semaine dans la capitale espagnole pour accélérer les échanges et éventuellement donner suite. La nouvelle n'a pour l'heure pas été spécialement répercutée en Espagne, hormis par As. Véritable intérêt merengue ou poker menteur pour faire monter encore les enchères ? Difficile d'y voir très clair dans ce dossier Gerson...