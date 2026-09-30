Le Portugal a pris sa décision pour Cristiano Ronaldo

Dimanche soir, Cristiano Ronaldo n’a pas joué lors de la victoire 2 à 1 du Portugal face à la Norvège. Pourtant, tout le monde ne parle que de lui. Il faut dire que le quintuple Ballon d’Or a tout fait pour qu’on remarque son mécontentement. Laissé sur le banc, l’attaquant de 41 ans, qui avait joué face au Pays de Galles quelques jours plus tôt sans forcément briller, a mal vécu ce moment. Il faut dire que cela lui est rarement arrivé en sélection nationale. Mais Jorge Jesus a décidé de se passer de ses services pour cette rencontre face à la sélection scandinave. Ce n’était pas forcément ce qui était prévu au départ, mais le technicien lusitanien a changé ses plans en cours de route et CR7 en a fait les frais.

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« Je ne m’en suis pas rendu compte (qu’il boudait). Lui seul peut répondre à ça. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas parce qu’il n’est pas entré en jeu que je ne compte pas sur lui. D’ailleurs, avant le match, je lui ai dit : « je ne vais pas te faire jouer dès le coup d’envoi, mais je vais te faire entrer en cours de match ». C’est ça, le football : il te dicte des choses qui, dans ce cas précis, ne justifiaient pas de changer d’attaquant, sachant que nous avons maintenant un match au Danemark et qu’il pourrait être le premier choix contre le Danemark.» Visiblement agacé à sa sortie du terrain, l’ancien du Real Madrid, qui a vite regagné les vestiaires après le match, n’est pas redescendu. Hier, il était présent au début de l’entraînement collectif à Malmö.

Une star très contrariée

Mais après un bref échange avec son sélectionneur, il a quitté le groupe et a regagné l’hôtel en camionnette pour travailler individuellement. Jorge Jesus a tenté d’éteindre l’incendie. «Je parle à Cristiano Ronaldo tous les jours et à chaque minute», a lancé le coach. Mais beaucoup doutent de cette version et parlent de malaise grandissant. Les nouvelles qui ont suivi par la suite leur donnent visiblement raison. Dans la soirée, la presse sportive portugaise a révélé qu’une réunion d’urgence a été organisée entre le sélectionneur et CR7. Le président de la FPF, Pedro Proença, a même bouleversé son agenda pour se rendre auprès de l’équipe A. Ce mercredi, on en sait un peu plus sur cette fameuse réunion de crise.

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O Jogo confirme, comme on pouvait s’y attendre, que le joueur d’Al-Nassr a très mal pris le fait que Jesus lui ait garanti qu’il jouerait 30 minutes alors qu’il n’a pas quitté le banc de touche sauf pour s’échauffer. Ce qui a provoqué sa colère et les tensions. Les deux hommes ont échangé dans la soirée. A Bola indique que les choses se sont arrangées. «Selon les informations recueillies par notre journal, la conversation entre le sélectionneur national et le capitaine de l’équipe s’est bien déroulée et a laissé une impression positive, susceptible d’apaiser les tensions qui règnent depuis le match contre la Norvège.» Idem pour O Jogo. «La conversation entre le sélectionneur national et le capitaine s’est bien déroulée, dissipant l’atmosphère tendue qui régnait depuis le match contre la Norvège.»

Une situation apaisée, pas de sanction en vue

Même chose pour Record, qui comme les autres, indique que la situation est plus calme et n’évoque pas de sanction pour le joueur. «Le capitaine et l’entraîneur se sont entretenus en privé mardi soir et sont parvenus à un accord concernant la controverse entourant le match contre la Norvège.» Mais Futebol a les mêmes informations mais nuance les choses malgré tout. «Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo se sont de nouveau entretenus mardi soir à l’hôtel à Malmö, et l’atmosphère autour de leurs relations s’est considérablement apaisée. Selon les informations recueillies par Mais Futebol, cette nouvelle conversation en face à face – la deuxième d’une longue série – a contribué à apaiser les tensions. À ce stade, certains affirment que la querelle est apaisée, tandis que d’autres estiment qu’il serait exagéré de dire qu’elle est terminée. Ce qui est certain, c’est qu’ils se sont rapprochés après une journée tumultueuse marquée par la controverse.»

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La publication portugaise ajoute : «au sein de l’équipe nationale, ces faits furent perçus comme une démonstration de force, une manière d’exprimer clairement son mécontentement, sachant pertinemment que cette attitude susciterait un tollé médiatique. C’est pourquoi, de retour à l’hôtel, Jorge Jesus chercha à clarifier la situation avant qu’elle ne s’envenime, un sentiment partagé par Cristiano. Bien que la situation se soit apaisée, Pedro Proença a maintenu sa décision d’avancer son voyage à Copenhague. Le président de la Fédération a quitté Lisbonne tard dans la nuit et s’entretiendra demain matin, mercredi, avec Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo, lors d’une réunion en tête-à-tête. Le président de la Fédération souhaite comprendre exactement ce qui s’est passé et confirmer les explications fournies par les deux principaux dirigeants de l’équipe nationale concernant les événements des dernières heures.» Le cas CR7 continue de faire parler au Portugal. De son côté, le joueur, qui ne sera a priori pas sanctionné, ne s’est pas encore exprimé publiquement. Il a simplement partagé sur Instagram une photo de lui avec les émojis drapeau du Portugal et un cœur. De quoi calmer tout le monde ? La conférence de presse de ce mercredi permettra sûrement d’y voir plus clair.