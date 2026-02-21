Menu Rechercher
L2, Grenoble : des fumigènes déclenchés à distance par les supporters de Nancy

Par Allan Brevi
1 min.
Pape Meissa Ba en action avec le GF38 @Maxppp
Nancy 0-0 Grenoble

Le match de la 24e journée de Ligue 2 entre Nancy et Grenoble a été marqué par une interruption de 40 minutes ce vendredi 20 février au stade Marcel Picot. Des fumigènes lancés depuis les tribunes ont obligé l’arbitre Mikael Lesage à renvoyer les joueurs aux vestiaires, avant une reprise sous avertissement du speaker concernant un possible arrêt définitif en cas de nouvel incident. Mais selon plusieurs sources, il semblerait que ces fumigènes aient en réalité été déclenchés à distance par les supporters nancéiens eux-mêmes !

La rencontre s’est finalement achevée sur un score nul et vierge. Malgré une supériorité numérique dans le dernier quart d’heure, Nancy n’a pas réussi à prendre l’avantage sur la défense grenobloise. Les deux équipes restent donc proches au classement : les Lorrains occupent la 14e place avec 26 points, juste derrière Grenoble, 12e avec 28 points, et devront chercher à inverser la tendance lors des prochaines journées.

