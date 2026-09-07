Real Madrid : José Mourinho donne des nouvelles d’Endrick

Après une bonne demi-saison réalisée lors de son prêt à l’Olympique Lyonnais (8 buts, 8 passes décisives en 21 matches), Endrick (20 ans) a absolument voulu retourner en Espagne, refusant d’être à nouveau prêté. Malheureusement pour l’attaquant brésilien, une blessure musculaire l’a tenu éloigné des terrains dès la présaison, l’empêchant de participer au début de saison de son équipe en Liga. À la veille d’affronter l’Inter en Ligue des Champions, José Mourinho a donné des nouvelles de son joueur.

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« Demain, il sera peut-être prêt à jouer 5 ou 10 minutes, grand maximum. Et c’est tout. Il s’est entraîné hier pour la première fois avec l’équipe. Il n’a pas joué depuis… Budapest ou l’Autriche, lors d’un match amical. Il n’est pas en condition pour plus de 5 à 10 minutes. Mais comme nous avons tant de places libres sur le banc, il est là. Et peut-être qu’il doit jouer 5 minutes. C’est un joueur offensif, qui jouera en attaque. Rassurez-vous, il ne sera ni latéral ni défenseur central. Ce sera un attaquant », a-t-il confié en conférence de presse.