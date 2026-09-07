Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Real Madrid : José Mourinho donne des nouvelles d’Endrick

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Endrick face au Celta @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Real Madrid Inter Milan Voir sur CANAL+ FOOT

Après une bonne demi-saison réalisée lors de son prêt à l’Olympique Lyonnais (8 buts, 8 passes décisives en 21 matches), Endrick (20 ans) a absolument voulu retourner en Espagne, refusant d’être à nouveau prêté. Malheureusement pour l’attaquant brésilien, une blessure musculaire l’a tenu éloigné des terrains dès la présaison, l’empêchant de participer au début de saison de son équipe en Liga. À la veille d’affronter l’Inter en Ligue des Champions, José Mourinho a donné des nouvelles de son joueur.

La suite après cette publicité

« Demain, il sera peut-être prêt à jouer 5 ou 10 minutes, grand maximum. Et c’est tout. Il s’est entraîné hier pour la première fois avec l’équipe. Il n’a pas joué depuis… Budapest ou l’Autriche, lors d’un match amical. Il n’est pas en condition pour plus de 5 à 10 minutes. Mais comme nous avons tant de places libres sur le banc, il est là. Et peut-être qu’il doit jouer 5 minutes. C’est un joueur offensif, qui jouera en attaque. Rassurez-vous, il ne sera ni latéral ni défenseur central. Ce sera un attaquant », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier