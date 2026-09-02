Coupe d’Allemagne : le Bayern écrase Osnabrück, Kane et Olise buteurs

Après son large succès contre Stuttgart (5-1) pour ses débuts en Bundesliga, le Bayern Munich a de nouveau fait forte impression ce mercredi soir, cette fois lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne face à Osnabrück, pensionnaire de deuxième division. Pourtant rapidement menés après un superbe but des locaux, les Bavarois ont parfaitement réagi. Harry Kane a remis les siens à hauteur dès la 18e minute, avant que Bischof, nouveau numéro 8 du Bayern après le départ de Leon Goretzka à Aston Villa, ne donne l’avantage aux visiteurs six minutes plus tard.

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Au retour des vestiaires, Michael Olise a poursuivi son excellent début de saison en inscrivant le troisième but bavarois d’un joli piqué. Harry Kane s’est ensuite offert un doublé sur penalty en fin de rencontre, portant déjà son total à deux réalisations cette saison après ses 61 buts inscrits toutes compétitions confondues lors du précédent exercice. Avec ce succès (1-4), le Bayern Munich valide logiquement son billet pour le tour suivant de la Coupe d’Allemagne et poursuit son début de saison particulièrement convaincant.