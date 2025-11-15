Brésil - Sénégal : ça a chauffé entre Koulibaly et Vinicius Jr

Ce samedi, le Brésil affronte le Sénégal dans un match amical de gala qui se déroule à Wembley, à Londres. Avec Rodrygo, Vinicius Jr, Casemiro, Marquinhos ou encore Bruno Guimaraes côté brésilien et Sadio Mané, Idrissa Gueye ou Ilimane Ndiaye côté sénégalais, le match a été disputé et a tenu toutes ses promesses.

La suite après cette publicité

La première période a d’ailleurs été intense à Londres, où la Seleção a su faire le break après avoir multiplié les situations de but. Estevao et Casemiro ont marqué, mais les esprits se sont chauffés juste avant la pause. Alors que les Lions réclamaient une faute dans la surface brésilienne, Vinicius et Koulibaly en sont venus aux mains et ont été séparés par plusieurs joueurs avant de rentrer aux vestiaires.