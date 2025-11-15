Menu Rechercher
Commenter 47
Matchs Amicaux

Brésil - Sénégal : ça a chauffé entre Koulibaly et Vinicius Jr

Par Samuel Zemour
1 min.
Vinicius Jr lors de la Copa America 2024 @Maxppp
Brésil 2-0 Sénégal

Ce samedi, le Brésil affronte le Sénégal dans un match amical de gala qui se déroule à Wembley, à Londres. Avec Rodrygo, Vinicius Jr, Casemiro, Marquinhos ou encore Bruno Guimaraes côté brésilien et Sadio Mané, Idrissa Gueye ou Ilimane Ndiaye côté sénégalais, le match a été disputé et a tenu toutes ses promesses.

La suite après cette publicité

La première période a d’ailleurs été intense à Londres, où la Seleção a su faire le break après avoir multiplié les situations de but. Estevao et Casemiro ont marqué, mais les esprits se sont chauffés juste avant la pause. Alors que les Lions réclamaient une faute dans la surface brésilienne, Vinicius et Koulibaly en sont venus aux mains et ont été séparés par plusieurs joueurs avant de rentrer aux vestiaires.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (47)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Brésil
Sénégal
Vinícius Júnior
Kalidou Koulibaly

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Brésil Flag Brésil
Sénégal Flag Sénégal
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier