PSG : Neymar a un accord pour quitter le club !

Le dossier Neymar va-t-il, malgré le coronavirus et un marché des transferts absolument illisible, continuer d'agiter la presse espagnole dans tous les sens ? C'est absolument probable. Pour la simple et bonne raison que, selon les médias espagnols, le joueur veut retrouver la Catalogne depuis un petit moment maintenant, et que le FC Barcelone, lui, aimerait beaucoup récupérer l'international auriverde, parti en 2017 contre le paiement de sa clause.

La suite après cette publicité

L'année passée, on était plutôt proche d'un transfert et cette histoire a tenu tout le monde en haleine jusqu'à un match en Moselle, contre le FC Metz (le 30 août), où Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a mis les points sur les i et les barres sur les t : « notre position sur le possible départ de Neymar est claire, tout le monde sait ce que nous voulons. Nous avons reçu une première offre écrite le 27 août dernier et nous l'avons refusée, les conditions ne nous conviennent pas. Il reste trois jours avant la fin du mercato, et pour l'instant, il n'y a aucun accord. Nous parlons beaucoup, avec Neymar notamment. C'est un joueur extraordinaire, je ne le connaissais pas personnellement avant de revenir à Paris. Il a vécu beaucoup de choses, c'est une star du football aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup, nous avons une bonne relation avec lui ».

Le PSG lui a demandé d'être impliqué

Mais pour ce marché des transferts estival un peu spécial, le Barça revient à la charge. Longtemps, on a pensé que les Blaugranas jetteraient leur dévolu sur Lautaro Martinez (attaquant de l'Inter), mais finalement ils se seraient à nouveau tournés vers le Brésilien (27 ans, fin de contrat en 2022). Et ce dimanche, le journal As envoie une nouvelle petite bombe. Selon le quotidien du Pays de Cervantès, Neymar aurait un accord avec le Paris SG afin de partir à l'issue de cette saison.

L'été passé, le club français a demandé au Brésilien de se donner à fond cette année et que si et uniquement si ce contrat était rempli, il pourrait s'en aller. Enfin, si les Catalans reviennent dans la mêlée. Le média ajoute que le prix du transfert pourrait se rapprocher des 170 millions d'euros, une somme colossale. Concernant le salaire, le père de Neymar et Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, s'étaient déjà mis d'accord l'été dernier et que cet accord reste en vigueur. Les rebondissements ne sont pas terminés.