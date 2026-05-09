Le PSG présente son nouveau maillot domicile pour 2026-2027

Avec une étoile ou deux, telle est la question. Quelques jours après avoir validé une deuxième qualification de suite en finale de Ligue des Champions (victoire 6-5 au cumulé face au Bayern Munich en demi-finale), le PSG et Nike viennent de dévoiler le tout nouveau maillot domicile du club de la capitale pour la saison 2026-2027, que vous pourrez évidemment retrouver dans notre boutique Foot.fr très prochainement.

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Une tunique susceptible d’être ornée d’une seconde étoile dans l’hypothèse où les Parisiens étaient sacrés face à Arsenal le 30 mai prochain. Pour cette 37e saison de suite comme équipementier du PSG, Nike a souhaité rendre, à travers ce maillot, un véritable hommage aux supporters du Club d’hier et d’aujourd’hui. «Fidèle à son héritage et résolument tourné vers l’avenir, ce maillot célèbre l’ADN du Club en renouant avec ses codes les plus emblématiques», indique Nike. A noter que les Parisiens l’arboreront pour la première fois ce dimanche soir face à Brest.

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Crédit photo : PSG / Nike

Le retour du bleu roi, une bande rouge plus prononcée, et un swoosh délocalisé

Avec cette réinterprétation de la teinte bleu roi, associée à une large bande rouge centrale entourée de fines lignes blanches, le club de la capitale "réaffirme avec force son identité visuelle" d’après les termes du communiqué. Un changement à noter par rapport aux maillots de ces dernières saisons : l’emplacement du swoosh de Nike, qui apparaîtra désormais au centre, et non plus au niveau de la poitrine.

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Crédit photo : PSG / Nike

Pour la firme américaine, ce maillot est pensé comme une véritable déclaration d’amour à Paris et à ses supporters. Il célèbre le lien entre le terrain et les tribunes, et sera porté par l’ensemble des sections du club la saison prochaine. Nike précise que ce maillot sera complété par une ligne sportswear à partir du 15 mai, et par la tenue d’entraînement à compter du 9 juin.

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Crédit photo : PSG / Nike