L’Angleterre adoube son patron Jude Bellingham, l’Espagne est effrayée par les Bleus

Jude Bellingham inarrêtable

Qui d’autre que lui pouvait porter les Three Lions et qualifier l’Angleterre en demi-finale ? Harry Kane a été moins en vue, ce n’est pas un problème pour Bellingham qui a inscrit un doublé et permis à l’Angleterre d’éliminer la Norvège en prolongations (2-1). Jude Bellingham est irrésistible, le Telegraph ne mâche pas ses mots et le qualifie de “magicien”. Il faut aussi se remettre dans le contexte : il y a quelques semaines, il n’était même pas sûr d’être titulaire en sélection. Finalement, Bellingham a conservé sa place et il en est déjà à 6 buts dans le tournoi, il dépasse même Harry Kane. Le numéro 5 du Real est encore jeune, mais il a déjà tout d’un grand joueur, d’un vieux briscard, et surtout du profil idéal pour emmener l’Angleterre en finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1966.

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L’Espagne tremble de peur devant les Bleus

Côté espagnol, les joueurs et le sélectionneur ont allumé la mèche et ont expliqué que l’équipe de France n’était pas insurmontable. C’est tout le contraire, ou presque, dans la presse ibérique, qui prend un peu plus de recul. "La France, on la craint, reconnaît le rédacteur en chef de Marca. On considère ici que les Français et les Argentins ont plus de qualités que nous”. Elle paraît loin l’époque du Mondial 2006 et la Une polémique de Marca où tout le monde voulait envoyer Zidane à la retraite. Cette fois, la presse espagnole prend des pincettes et elle n’est pas la seule. Dans une tribune publiée dans El Debate, Mariano Rajoy, ancien Premier ministre espagnol, a fait une déclaration raciste sur les Bleus : "Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable." Encore un argument pour que l’équipe de France batte l’Espagne mardi soir.

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La presse nordique fière de la Norvège

Un petit mot sur la Norvège qui sort de cette Coupe du Monde la tête très haute. “Vous serez hanté à jamais”, relaye le média Aftenposten, ce sont des mots provenant de la presse danoise qui n’a pas tardé à féliciter la Norvège, tout en mettant en avant les regrets qu’auront les joueurs norvégiens. Malgré tout, il faut retenir le positif et il y en a beaucoup. “On se souviendra d’eux pendant des générations”, appuie la presse norvégienne. Cette équipe disputait son premier Mondial depuis 1998 et elle a écrit la plus belle page du football norvégien. Erling Haaland, Martin Odegaard et les autres peuvent être fiers de ce qu’ils ont fait.