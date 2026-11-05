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UEFA Europa Conference League

C4 : Monaco poursuit son sans-faute face à Nordsjælland

Par Jordan Pardon
1 min.
Matthis Abline avec l'AS Monaco @Maxppp
Monaco 2-0 Nordsjælland

Trois sur trois pour Monaco. Après deux victoires face au CSKA Sofia (1-2) et Fribourg (3-0), l’ASM a enchaîné un troisième succès consécutif en Ligue Europa Conférence, cette fois face aux Norvégiens de Nordsjaelland (2-0). Mathys Detourbet avait débloqué la situation seul face au but vide après un service de Minamino (33e, 1-0). Brunner (49e) et Minamino (52e) se sont ensuite vus chacun leur tour refusé un but pour hors-jeu.

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Dans les arrêts de jeu, Matthis Abline a fait la décision sur une passe décisive de Detourbet (90+1e, 2-0). L’ASM est 4e de la phase de ligue, à hauteur de Twente, vainqueur de Pafos (3-1), du Panathinaïkos, tombeur du CSKA Sofia (2-1) et de Lugano, bourreau du Kauno Zalgiris (3-0).

Tous les résultats du soir :

  • Monaco 2-0 Nordsjælland : Detourbet, Abline
  • Copenhague 2-1 Iberia 1999 : Elyounoussi, Selimovic (csc) pour Copenhague ; Dzagania pour Iberia
  • Panathinaïkos 2-1 CSKA Sofia : Calabria, Taborda pour le Pana ; Almeida pour le CSKA Sofia
  • Twente 3-1 Pafos : Njistad, Orjasaeter, Weidmann pour Twente ; Lele pour Pafos
  • Getafe 0-1 Brighton : Yalcouye
  • Lugano 3-0 Kauno Žalgiris : Cimignani, Alioski, Dos Santos
  • Saint-Trond 1-1 Brand : Ishiwatari pour Saint-Trond ; Mathisen pour Brand
  • Universitatea Craiova 2-0 Egnatia : Cicaldau, Bancu
  • Riga 1-1 Jablonec : Reginaldo Ramires pour Riga ; Nebyla pour Jablonec
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