C4 : Monaco poursuit son sans-faute face à Nordsjælland

Trois sur trois pour Monaco. Après deux victoires face au CSKA Sofia (1-2) et Fribourg (3-0), l’ASM a enchaîné un troisième succès consécutif en Ligue Europa Conférence, cette fois face aux Norvégiens de Nordsjaelland (2-0). Mathys Detourbet avait débloqué la situation seul face au but vide après un service de Minamino (33e, 1-0). Brunner (49e) et Minamino (52e) se sont ensuite vus chacun leur tour refusé un but pour hors-jeu.

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Dans les arrêts de jeu, Matthis Abline a fait la décision sur une passe décisive de Detourbet (90+1e, 2-0). L’ASM est 4e de la phase de ligue, à hauteur de Twente, vainqueur de Pafos (3-1), du Panathinaïkos, tombeur du CSKA Sofia (2-1) et de Lugano, bourreau du Kauno Zalgiris (3-0).

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