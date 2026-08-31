Mercato : la nouvelle piste surprenante de l’OL pour son attaque

Ces deux derniers jours de mercato s’annoncent plutôt animés du côté de l’Olympique Lyonnais. Des départs sont à prévoir, surtout après l’élimination en barrages de Ligue des Champions face à Fenerbahçe, et plusieurs joueurs comme Malick Fofana sont susceptibles de partir en échange d’un joli chèque d’ici demain soir. Nico Tagliafico, Ruben Kluivert, Ernest Nuamah ou Pavel Šulc pourraient aussi changer d’air dans ces derniers instants de marché estival.

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Des joueurs qu’il faudra donc remplacer, alors que, comme révélé en exclusivité par nos soins, le Japonais Keito Nakamura pourrait être l’élu pour remplacer Fofana. Le club rhodanien souhaite aussi renforcer le poste de numéro 9, et avait notamment tenté, au dernier moment, de devancer l’OGC Nice pour Mohamed Amoura, sans succès.

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Un joueur méconnu

Et voilà que plusieurs médias espagnols comme Estadio Deportivo et Diario de Sevilla évoquent un intérêt prononcé des Lyonnais pour Gonzalo Petit, attaquant uruguayen de 19 ans qui appartient au Betis. Il va quitter l’Andalousie, notamment parce que le club a déjà rempli son quota de joueurs extra communautaires, et l’OL discute actuellement d’un transfert avec la direction sévillane. Midtjylland serait le principal rival des Rhodaniens dans ce dossier.

La priorité du Betis reste une vente, mais un prêt pourrait être accepté si aucune solution n’est trouvée. Le joueur avait été recruté pour 4,5 millions d’euros l’été dernier, et les Andalous espèrent récupérer cet investissement. La saison dernière, l’international U20 uruguayen (9 sélections, 3 buts) a été prêté à Mirandés et à Grenade, deux formations de D2 espagnole, inscrivant 7 buts en 35 rencontres. Malgré son physique - annoncé à 1m91 par le Betis - ce n’est pas forcément un profil de joueur de surface, puisqu’il est avant tout un attaquant capable de participer au jeu et même de jouer en soutien d’un autre buteur. Il reste logiquement efficace dans le jeu aérien. Affaire à suivre…