CdM 2026, Pays-Bas : quand Verbruggen se prend pour un gardien de handball en prolongation

Dès le début de la prolongation, Bart Verbruggen a une nouvelle fois sauvé les Pays-Bas d’une élimination qui semblait se rapprocher. Servi dans la surface, Soufiane Rahimi a éliminé Teun Koopmeiners d’un superbe crochet avant de décocher une frappe du pied droit à bout portant.

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🇳🇱🇲🇦 L'arrêt de fou de Verbruggen !

Le portier des Pays-Bas repousse la frappe de Rahimi que tout le monde voyait au fond !https://t.co/gU6pDON3EZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2026

Abandonné par sa défense, le gardien néerlandais a réalisé une parade exceptionnelle, repoussant le tir avec un réflexe digne d’un gardien de handball. Un arrêt décisif qui permet aux Oranje de rester en vie dans ce 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 face au Maroc.