Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe du Monde

CdM 2026, Pays-Bas : quand Verbruggen se prend pour un gardien de handball en prolongation

Par Valentin Feuillette
1 min.
Verbruggen @Maxppp
Pays-Bas 1-1 Maroc
winamax
1 2.30 N 3.05 2 3.35 bonus 100€

Dès le début de la prolongation, Bart Verbruggen a une nouvelle fois sauvé les Pays-Bas d’une élimination qui semblait se rapprocher. Servi dans la surface, Soufiane Rahimi a éliminé Teun Koopmeiners d’un superbe crochet avant de décocher une frappe du pied droit à bout portant.

La suite après cette publicité

Abandonné par sa défense, le gardien néerlandais a réalisé une parade exceptionnelle, repoussant le tir avec un réflexe digne d’un gardien de handball. Un arrêt décisif qui permet aux Oranje de rester en vie dans ce 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 face au Maroc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Pays-Bas
Bart Verbruggen

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Pays-Bas Flag Pays-Bas
Bart Verbruggen Bart Verbruggen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier